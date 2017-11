Within Temptation-zangeres Sharon den Adel start soloproject

Op de site en sociale media-accounts van Within Temptation werd al de hele week aangekondigd dat er een 'official statement' zou volgen.

Op internet werd druk gespeculeerd over een mogelijk einde van de band en een eventuele deelname aan het Eurovisiesongfestival. "Dat het zo zou triggeren had ik nooit gedacht. Het is toevallig dat het Songfestival ook speelde deze week", aldus Den Adel donderdagavond bij RTL Late Night. "Het werd steeds groter en ik werd er zenuwachtig van."

In de uitzending vertelde de frontvrouw van de rockband dat ze twee jaar geleden er even doorheen zat. "We kwamen terug van een tour en normaal duiken we dan meteen de studio in met heel veel inspiratie. Nu had ik totaal geen energie. Alles was te veel", aldus Den Adel. Ze trok zich daarom terug om zich af te vragen wat ze wil en of ze nog door wilde met Within Temptation.

Bevrijdend

Sharon besloot zich een tijdje los te maken van de band maar ging wel tot haar eigen verrassing weer liedjes schrijven. "Dat heb ik omarmd en daar ben ik vol voor gegaan. Het is een heel persoonlijk document geworden."

De liedjes waren eigenlijk nooit bedoeld om uit te brengen, maar nu beseft Den Adel toch dat het de moeite waard is. "Het was nooit de bedoeling om solo te gaan. Ik wilde mijn emoties kwijt en daar kwam iets heel anders uit. Dat werkte bevrijdend." Sharon vond daardoor ook de weg terug naar Within Temptation. De band blijft dan ook gewoon bestaan naast Sharons soloproject.

Echt veel verwachting heeft de zangeres niet van My Indigo. "Ik moet het nu de wereld insturen en ik zie wel wat er gebeurt."