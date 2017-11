Oud-Sandy Coast-zanger Hans Vermeulen (70) overleden

Dat melden meerdere vrienden en bekenden van de zanger op sociale media. Het is niet bekend waaraan Vermeulen is overleden.

Vermeulen was leider van de band Sandy Coast en later ook van de band Rainbow Train. Met Sandy Coast had Vermeulen hits als I see your face again en True love that's a wonder. De band viel in de jaren zeventig uiteen, waarna hij de band Rainbow Train startte.

Als producent werkte hij voor artiesten als Margriet Eshuijs en Anita Meyer.

In de jaren negentig emigreerde Vermeulen naar Thailand, waar hij ook is overleden. Hij kwam nog af en toe naar Nederland voor optredens.