Waylon weet nog niet of hij Songfestival-lied zelf gaat schrijven

In De Wereld Draait Door vertelt de 37-jarige zanger dat hij inmiddels een team "met superschrijvers" om zich heen heeft verzameld dat helpt het nummer te schrijven. "Het zou te gek zijn als ik het zelf schrijf, maar als iemand anders dat doet is dat ook oké", aldus Waylon.

Of het nummer een ballad of een uptempo-nummer wordt, weet Waylon ook nog niet. "Country ligt wel voor de hand. Ik ga niet met een danceliedje of opeens met hardrock."

Hij zegt wel iets te willen doen waar hij zichzelf op muzikaal gebied mee uitdaagt. "Wat ik niet wil, is iets nadoen wat eerst een hype was. Toen wij in 2014 een duo vormden (in dat jaar deed de zanger met Ilse DeLange mee als The Common Linnets, red.), zag je in het jaar daarna ineens ook een hoop duo's."

De zanger vertelt dat zijn inzending rond maart bekend wordt gemaakt. Op 8 of 10 mei is Waylon te horen tijdens een van de halve finales. "Een formaliteitje", aldus de zanger. "Ik ben bloedfanatiek. Er is maar één plek die telt, en dat is de eerste."





Tweede

Waylon werd tijdens zijn vorige deelname aan het Eurovisie Songfestival met The Common Linnets in 2014 tweede met het nummer Calm after the storm. Vorig jaar deed OG3NE namens Nederland mee aan het Songfestival. Zij werden elfde.

De 63e editie van het Songfestival vindt in 2018 plaats in Lissabon. Portugal won vorig jaar met Salvador Sobral voor het eerst in de afgelopen 53 keer dat het land deelnam aan het Eurovisie Songfestival.