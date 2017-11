Recensieoverzicht: Harry Styles zet geslaagde stap in solo-carrière

AD - Drie sterren

"Sommigen zien in Styles op termijn de nieuwe Mick Jagger. En inderdaad: Styles is gezegend met eenzelfde soort aangeboren podiumcharisma. Maar er is veel werk te doen: als overlevende van opgedoekte boyband (One Direction heeft officieel overigens 'pauze') zijn zijn kansen op de langere termijn onzeker. Alleen Robbie Williams en Justin Timberlake bouwden uit die positie de laatste decennia een eigen loopbaan op. Styles, die verdienstelijk maar enigszins eendimensionaal zong, zette gisteravond een flinke stap richting volwassenheid."

Lees hier de volledige recensie

NRC - Drie sterren

"In traag uitgesponnen ballades weeft hij een huilende gitaar, hemelse samenzang en klaterende piano samen tot een solide geheel. Zijn gedragen stem met pit geeft de liedjes, die zwemen naar een voorbeeld als Elton John, hun veerkracht."

Lees hier de volledige recensie

Trouw - Drie sterren

"Voor wie niet in katzwijm viel bij het guitige hoofd van de 23-jarige zanger, was het echter een taaier avontuur. In zijn nieuwe songmateriaal heeft Styles ervoor gekozen een streep te zetten onder zijn boybandperiode met een crossover van pop en rock met een flinke dot seventies-invloeden. Maar vooral deze rocknummers klonken in Amsterdam behoorlijk nondescript en bleken in de meest risicoloze categorie te vallen."

Lees hier de volledige recensie

Parool - Drie sterren

"Is er leven na een boyband? Ja hoor, Justin Timberlake en Robbie Williams bouwden na hun lidmaatschap van respectievelijk NSYNC en Take That een bonafide solocarrière op. De volgende die dat pad lijkt te gaan bewandelen is Harry Styles, bekend geworden als lid van One Direction. Zijn eerder dit jaar verschenen solodebuut was een verrassend leuke plaat met naar de jaren zeventig knipogende softrock."

Lees hier de volledige recensie