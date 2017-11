Taylor Swift maakte nummer met Ed Sheeran en Future

Swift deelde dinsdag op Instagram de tracklist van haar plaat Reputation, nadat verschillende versies daarvan uitgelekt waren. Van de vijftien nummers zijn er vier al als single uitgekomen: Look What You Made Me Do, Ready For It, Gorgeous en het nummer dat ze vorige week uitbracht, Call It What You Want.

Het liedje dat ze opnam met goede vriend Sheeran en rapper Future, kreeg de titel End Game. Swift staat op de albumcover die ze deelde als enige vermeld als uitvoerend producent. Het is het eerste album waarvoor ze die rol alleen op zich heeft genomen.