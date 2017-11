Leven zangeres Maan 'bestaat alleen nog maar uit hoogtepunten'

"Het superleuke is routine geworden. Op zich zou ik daarom wel wat minder willen plannen, zodat ik me weer kan verheugen op iets leuks, zoals een tv-optreden", aldus de 20-jarige Maan de Steenwinkel in gesprek met Viva.

Haar management en ouders adviseren haar steeds om minder te doen. "Ik snap hun punt, maar ik weet niet hoe ik dat moet aanpakken. Alles wat ik doe, vind ik belangrijk."

De zangeres benadrukt dat ze niet klaagt over haar leven. "Ik wil juist aan mijn omgeving laten zien dat ik hard werk. Dan kan niemand me blamen als het niet goed gaat. Ik wil alles aanpakken, alles doen. Mijn valkuil is mijn fear of missing out."

Volgens De Steenwinkel is haar leven "bijna nooit niet leuk". "Ik leef mijn droom. En alles is in het echt nog leuker dan hoe het in mijn dromen was. Het is alleen wel keihard werken!"