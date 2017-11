Marilyn Manson verdedigt omstreden wapenact tijdens concert

In het Californische San Bernardino vond twee jaar geleden een terroristische aanslag plaats, waarbij een jihadistisch echtpaar veertien mensen doodschoot tijdens een kantoorfeestje. Marilyn Manson verscheen zondag op het podium met zijn microfoon vastgebonden aan een nepwapen. Daardoor leek het elke keer als hij zong, of het imitatiegeweer op het publiek gericht was.

In een reactie tegen TMZ zegt de muzikant dat de act een theatervorm was waarmee hij een statement wilde maken. "Mijn kunst is altijd een reactie geweest op populaire cultuur en mijn manier om mensen na te laten denken over de vreselijke dingen die gebeuren in deze wereld", liet hij weten. "Mijn optreden was niet respectloos of ongevoelig bedoeld."

De zanger verklaarde ook dat hij toestemming had van de lokale politie om het nepwapen te gebruiken. Bij navraag door TMZ zei een woordvoerder van de politie dat het korps het optreden af- noch goedkeurde, maar wel van tevoren was ingelicht over het gebruik van het imitatiegeweer.

Columbine

Manson kwam eerder in opspraak na een massaschietparij. Toen twee tieners in 1999 twaalf medeleerlingen, een docent en zichzelf doodschoten op een school in het plaatsje Columbine, ontstonden er geruchten dat ze toegewijde fans van de shockrocker waren. Die bleken onwaar, maar Manson werd nog heel lang dagelijks bedreigd.