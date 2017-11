Lil' Kleine wint MTV award voor Best Dutch Act

De rapper kreeg de prijs maandag tijdens een pre-party in The Butcher Social Club in Amsterdam.

Lil' Kleine is nu automatisch ook geselecteerd in de categorie Best Worldwide Act, waarin alle nationale winnaars het tegen elkaar opnemen. Tijdens de grote uitreiking van de MTV European Music Awards zondag in Londen wordt bekend wie die award mee naar huis mag nemen.

Martin Garrix maakt dan ook kans op een award. Hij kan zijn voor de derde achtereenvolgende keer de prijs in de categorie Best Electronic ophalen. Hij neemt het op tegen David Guetta, Major Lazer, Calvin Harris en The Chainsmokers.

De internationale nominatielijst wordt verder aangevoerd door Taylor Swift met zes nominaties, op de voet gevolgd door Shawn Mendes die er vijf binnen wist te slepen. Beiden maken kans in de categorie Best Artist en Best Pop.