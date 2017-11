Everlasting Love-zanger Robert Knight overleden

Dat meldt Entertainment Weekly.

Knight werd geboren als Robert Peebles. In eerste instantie was hij lid van de groep The Fairlanes, later was hij ook solo actief.

Everlasting Love, dat werd geschreven door Buzz Carson and Mac Gayden, was Knight's eerste en grootste hit. Het nummer bereikte in 1967 de nummer 13-positie in de Billboard Hot 100. Sindsdien kwamen meerdere versies van uit van onder andere U2, Carl Carlton, Gloria Estefan, Jamie Cullum, Patricia Paay en Love Affair. De uitvoering van de laatste band behaalde in 1968 de nummer 1-positie in Engeland.

Knight had tijdens de jaren zeventig ook succes met de nummers Blessed are the Lonely, Isn't Lonely Together en Love on a Mountain Top. De zanger verliet echter de muziekwereld om te gaan werken op de Vanderbilt universiteit in Nashville, als onder andere labtechnicus en scheikundeleraar.