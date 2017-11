N.E.R.D. werkt samen met Kendrick Lamar en Future op nieuw album

Op het nieuwe album No_One Ever Really Dies staan elf nummers, schrijft Complex.

Eerder werd bekend dat het trio rondom Pharrell Williams, Chad Hugo en Shay Haley op hun nieuwe album ook met Rihanna samenwerken. De uitkomst daarvan verscheen afgelopen week in de vorm van de nieuwe single Lemon.

Auto's

Tijdens een evenement in het kader van ComplexCon in Long Beach (Californië) konden de bezoekers in een concertsetting naar het nieuwe album luisteren. De drie leden van N.E.R.D. namen aanvankelijk plaats op een van de auto's die het decor vormden, maar begaven zich naderhand op verschillende plekken op het podium om daar ook uitleg over de verschillende nummers te geven.

Het is drie jaar geleden dat de band in volledige samenstelling op een podium stond. Zeven jaar geleden verscheen het laatste album van de Amerikaanse groep.

Wanneer het nieuwe album te koop is, lijkt nog onduidelijk.