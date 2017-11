Bassist Stefan de Kroon vertrekt bij Racoon

"Stefans beslissing getuigt van een enorme eerlijkheid en integriteit, maar ik had van hem niet anders verwacht", aldus zanger Bart van der Weide in het persbericht dat de band maandag heeft verzonden.

"Als het op is, dan is het op, en dan moet je dat durven benoemen. En dat doet hij. Stefan wil nieuwe paden bewandelen, nieuwe horizonnen verkennen. Wij dragen hem als muzikant en als mens hoog in het vaandel en kijken nu al uit naar zijn nieuwe projecten. En we gaan hem missen, uiteraard. Maar voor het zover is, staan we nog een aantal keer samen op het podium. Dat wordt voor iedereen een bijzondere ervaring."

Het laatste concert van De Kroon bij de band is op 2 december in MartiniPlaza in Groningen. Voor dat concert zijn nog kaarten beschikbaar. Maarten van Damme neemt daarna de plaats van de bassist over.