Zangeres Selena Quintanilla krijgt postuum ster op Walk of Fame

Bij de onthulling van de 2622e ster op de bekende boulevard kwamen vrijdag een hoop sterren en het grootste publiek ooit af.

De ster werd onthuld door Quintanilla's zus Suzette, die een toespraak hield voor de maar liefst 4.500 toegestroomde fans. Nooit eerder kwamen er zoveel mensen af op de onthulling van een ster. Ook actrice Eva Longoria was bij de onthulling. De Desperate Housewives-ster hield het niet droog, weet People.

Representatie

Naar eigen zeggen had ze veel aan de zangeres te danken. ''Ik had mezelf beloofd dat ik niet zou gaan huilen. Deze ster is niet alleen voor Selena. Het is voor elke Latina die een droom heeft. Toen ik opgroeide was er geen enkele representatie van mij, niet op tv, niet in films, niet in de muziek. Het was alsof mensen als ik niet bestonden binnen de Amerikaanse mainstream. Dat veranderde allemaal toen een mooie, jonge zangeres genaamd Selena om de hoek kwam kijken en de muziekindustrie veranderde.''

De Amerikaanse Quintanilla werd in 1995 op 23-jarige leeftijd doodgeschoten door een zakenpartner. Haar (Spaanstalige) muziek is nog altijd razend populair. Inmiddels zijn er meer dan 65 miljoen albums van haar verkocht. Daarmee is ze de meest succesvolle vrouwelijke latin-artiest ooit. In 1997 verscheen er een biopic over het leven van Selena. Jennifer Lopez vertolkte de rol.