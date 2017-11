Vader (70) Roel van Velzen overleden

Dat schrijft de 39-jarige zanger op zijn Facebookpagina.

"Mijn held, mijn voorbeeld, mijn vader Kor van Velzen is er niet meer", luidt het bijschrift van een foto waarop Van Velzen met zijn vader te zien is. "Op 31 oktober stierf hij vredig thuis in zijn studio, pas 70 jaar oud."

De vader van de zanger was tekstschrijver en muzikant en ook een groot inspirator voor Van Velzen. "Hij was een ultiem creatieve en lieve man, die niet alleen mij maar vele mensen heeft geïnspireerd. Die inspiratie zal er altijd zijn. Mijn vader schreef in zijn leven honderden liedjes."

Kor werkte onder meer mee aan het Van Velzen-nummer Sing Sing Sing, ​dat gaat over de liefde die de zanger heeft voor muziek. De twee waren ook samen in de bijbehorende videoclip te zien. Ook gaf hij meerdere keren gastoptredens tijdens concerten van de Baby get higher-zanger.