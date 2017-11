Recensieoverzicht: Nieuw album Sam Smith is 'krachtig conceptalbum'

De Volkskrant - Drie sterren

"Zijn twijfels en verdriet bewaart hij voor zijn liedjes. Prima, maar het gevolg is wel dat het melodrama in bijna elk lied over de rand klotst en het 'lief dagboek'-gehalte soms wel erg hoog wordt. (...) Smith is veelzijdiger dan we op dit album horen. Dat is jammer, maar het zal een megasucces niet in de weg staan."

AD - Vier sterren

"The Thrill of it All is precies het album dat Smith nodig heeft om te transformeren van vluchtig hitwonder tot gearriveerd soulzanger. (...) Maar het zijn juist gospelbeïnvloede tracks als Burning en Pray die de luisteraar echt uit zijn stoel blazen."

Rolling Stone - Vier sterren

"Smith's tweede album laat horen dat hij een van de meest expressieve zangers van zijn generatie is. (...) De fantastisch gezongen nummers, zoals het prachtige Him, zorgen voor een krachtig conceptalbum waarop liefdesverdriet vanuit een LGBTQ-standpunt benaderd wordt."

NME - Vier sterren

"Het prachtige dramatische duet No Peace met zangeres YEBBA is een hoogtepunt. (...) Het is misschien een cliché om Smith te vergelijken met Adele, maar onvermijdelijk. (...) Net als Adele's 25, is dit zonder enige twijfel een vakkundig album en verdient het dan ook een heleboel exemplaren te verkopen."

NRC Handelsblad - Drie sterren

"Soms zijn er mooie eigentijdse vondsten, zoals de schuifelende beats op de achtergrond, in Say It First. Sam Smith zucht en kermt, met veel volume. Door dat vocale vertoon schemert nu en dan een oprecht verlangen. Te vaak neigen de nummers naar aanstekerballades."

