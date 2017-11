Schietpartij Las Vegas taboe op rode loper bij countrymuziekawardshow

Volgens Billboard riskeren journalisten die toch beginnen over de schietpartij hun accreditatie kwijt te raken. In de instructies die aan media zijn verstrekt, wordt gesproken over "mogelijke afvoering door beveiligingsmedewerkers".

De organisatie achter de CMA's laat weten dat het de maatregel heeft genomen "uit respect voor de artiesten die direct of indirect betrokken waren" bij de aanslag. De Country Music Association zegt dat alle genodigden zich "op hun gemak moeten voelen als ze met de pers praten".

Tijdens de mediapresentatie van de awardshow donderdag, gingen Carrie Underwood en Brad Paisley wel in op de vraag of er tijdens de show nog wordt stilgestaan bij de tragedie in Las Vegas. De artiesten verklaarden dat de familie van de slachtoffers een eer wordt bewezen tijdens de uitreiking van de awards aankomende woensdag.

Bij de schietpartij kwamen 58 mensen om het leven en raakten er 546 mensen gewond. De dader schoot vanuit een hotelraam op bezoekers van een country festival.