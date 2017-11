Lana Del Rey zingt 'Cola' niet meer door associatie met Weinstein

"In het licht van alles dat nu over Weinstein naar buiten is gekomen, is het schrappen van dit nummer van de speellijst de enige juiste beslissing,'' vertelt de Amerikaanse zangeres (32) aan MTV.

"Ik vond het destijds wel grappig om een loflied te schrijven over een oude wijze man. Nu is het alleen maar triest. Ik steun dan ook alle vrouwen die naar buiten zijn getreden over het misbruik'', aldus Lana Del Rey, die eigenlijk Elizabeth Woolridge Grant heet.