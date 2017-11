N.E.R.D werkt samen met Rihanna voor nieuwe single

Het is de eerste keer sinds 2014 dat N.E.R.D nieuwe muziek uitbrengt. De band, die bestaat uit het trio Pharrell Williams, Chad Hugo en Shay Haley, maakte toen drie nummers voor de soundtrack van de film The SpongeBob Movie: Sponge Out of Water.

In datzelfde jaar gaf de band ook zijn laatste optreden, op Camp Flog Gnaw, een door de rapper Tyler, The Creator georganiseerd festival.

Al in 2013 liet zanger Williams weten dat er een nieuw N.E.R.D - album in de maak was. Of dit album snel zal volgen na het uitbrengen van de nieuwe single Lemon, is nog niet bekend.

N.E.R.D, dat de afkorting is van "No-one ever really dies", had grote hits met Lapdance, Rockstar, Provider en She Wants to Move.