'Ticketprijs voor Pinkpop 2018 mogelijk hoger'

"De ticketprijs zal ongetwijfeld hoger worden. Het programma wordt heel duur en dat betekent dat we echt de prijzen moeten gaan aanpassen", zegt Pinkpop-baas Jan Smeets tegen Festileaks.

Hoe duur de kaartjes gaan worden kan Smeets nog niet zeggen. "We weten nog niet in welke mate, maar het zal waarschijnlijk invloed hebben op de prijs van het weekendticket", aldus de organisator tegen de festivalwebsite.

Smeets vertelt ook tegen de website dat hij verwacht dat de derde, nog niet bekendgemaakte, headliner veel mensen zal trekken. "We denken dat er heel veel belangstelling gaat zijn voor het totale weekend, zeker als de derde headliner bekend is. We zouden onszelf zeer benadelen als we de prijs niet gaan verhogen."

195 euro

De kaartjes voor de vorige editie van Pinkpop bleven, ondanks de komst van Justin Bieber, gelijk in prijs. Bezoekers betaalden toen 195 euro voor een weekendticket. In 2006 was dat nog 100 euro.