Miss Montreal verwerkt leed vrienden in liedteksten

Het gaat goed met de 33-jarige Sanne Hans. De periode waarin ze door uitputting concerten moest annuleren ligt letterlijk jaren achter haar, gevoelsmatig misschien wel verder weg.

Haar relatie met Handsome Poets-drummer Daniël Smit en intensief sporten hebben voor de nodige rust en houvast gezorgd.

"Veel trainen is echt mijn enige kans om voor regelmaat te zorgen", zegt Hans. "Iedereen om mij heen weet dat ik niet voor 13.00 uur 's middags kan afspreken. Ik train om elf uur, daarna wil ik onder de douche. Als ik daarmee klaar ben vind ik alles best."

Een blik op de sociale media kanalen van Hans illustreert haar levensstijl. Talloze foto's en video's, gemaakt in de sportschool of van ruimtes die als tijdelijke sportschool moeten fungeren.

"De enige reden waarom ik dit op Instagram plaats, is dat ik fucking trots ben. Ik toon lang niet alles, ik train tien keer meer dan wat je daar ziet. Ik moest wel sporten. Ik werd dik en lelijk en ik dacht: 'De enige die hier iets aan kan doen ben ik zelf'. Maar ik plaats ook zat foto's met wijn en bier."

Terug naar Portugal

In 2008 nam Hans haar debuutalbum op in een studio in Portugal. Maar van het opnameproces weet ze niets meer.

"Ik was heel jong, had opeens een contract en ging een plaat, Miss Montreal, opnemen. Maar ik had nog niet eens alle teksten af. Ik vroeg me af wat ik in hemelsnaam aan het doen was. Mijn platenbaas was er, we namen een videoclip op en ik dacht alleen maar: 'Is dit allemaal echt?’ Het is een grote blur."

Negen jaar later keerde Hans terug naar de bewuste plek. "Ik wilde het opnieuw beleven, een nieuwe kans krijgen om het te herinneren", zegt ze daarover.

"Ik had nog enkele complete liedjes op de plank liggen, die ik thuis had gemaakt. Gewoon voor mezelf, lekker songwriten. Ik kreeg daar een nostalgisch gevoel van en dacht: 'Dit kan ik wel op een ep zetten.' Daarom leek het me leuk terug te keren naar Portugal."

'Altijd als ik sta, val ik weer neer, zo wil ik niet meer zijn. Elke keer weer zonder jou, hoe moet ik verder zonder jou?' - Zonder Jou

Sanne Hans: "Mijn teksten gaan vaak over de mensen om mij heen. Een vriendin van mij is iemand kwijtgeraakt, daar heb ik dit nummer voor gemaakt. Het gaat erover hoe je niet meer terug kunt denken aan het verleden, omdat dat pijn en moeite kost en je door wilt met je leven. Maar dan volgt een omslagpunt en je denkt: 'Ik kan het aan.' Ik sprak haar vorige maand en ik moest nog een tekst schrijven voor dit nummer. Het was aanvankelijk helemaal niet mijn plan om over haar te zingen. Ik heb er echt alles aan gedaan om iets anders te schrijven, maar het raakte me zo erg. Dit moest op papier. Of ze dat goed vond? Heb ik niet gevraagd en ze hoeft het ook niet te weten."

'We have been too busy for each other, it's been going on for days. I'm afraid it got to the stage that you won't recognize my face.' - Too Tired

Hans: "Dit nummer gaat wél over mijn leven. Over hoe Daniel en ik vaak compleet langs elkaar heen leven. In sommige periodes heb ik het heel erg druk en dat heeft hij ook. En net als ik me erop verheug dat ik drie dagen vrij ben, is hij opeens weg. Toen ik bezig was met mijn theatertournee hield ik echt geen tijd meer over. Dan zeiden we tegen elkaar: 'Volgende week zondag zijn we vrij. Dus dan gaan we wat leuks doen!’ Maar op de dag zelf waren we zo moe, dat we eigenlijk alles wat we hadden gepland het raam uitgooiden en heerlijk thuis in bed bleven. Maar we kunnen er allebei goed mee omgaan. Ik ben altijd moe, maar nooit te moe om van Daniel te houden."

'Forever yours to keep, please stay with me' - Forever Yours

Hans: "Forever Yours gaat over hoe ik mijn 'oude ik' heb verwerkt. Ik was vroeger weleens onzeker en kon gevoelsmatig uit de bocht vliegen. Maar dat heb ik nooit op papier gezet en dat mondde uit in een heel klein, mooi liefdesliedje. Iemand pakt je op en vliegt samen met je door het leven. Ik ben nu een heel gewoon en stabiel mens. In dit liedje beschrijf ik: 'Ik ben niet altijd makkelijk geweest, maar blijf maar gewoon bij mij. Als jij dat doet, dan ben ik voor altijd de jouwe.' Wat Daniel daarvan vond? Geen idee, ik laat echt niet zomaar alles van tevoren horen hoor. Ik ben behoorlijk privé als ik muziek maak. In interviews vertel ik er wel over, maar alleen omdat het moet (lacht). Ik ga niet aan mijn vriend uitleggen hoe dit nummer is ontstaan en waarom het is gemaakt. Hij weet heus wel dat ik heel veel van hem houd, daar hoeven we geen woord meer aan vuil te maken. Als hij nummers van mij beluistert, let hij vooral op de productie."

'I hug empty sheets and they don't hug me. I see reminders of what we once were.' - Reminders

Hans: "Dit gaat over mensen die heel lang samen zijn en opeens valt die geliefde weg. Iemand komt te overlijden of verbreekt de relatie. Ik zie dat die mensen daar maar niet overheen komen. En ik moest eraan denken wat ik zou doen als Daniël ooit bij mij weg zou gaan. En ik moest aan al die opa's en oma's denken. Ik sprak recentelijk een man in een bejaardentehuis, die vertelde me huilend: 'Ik mis mijn vrouw zo erg.'"

'Everybody lives but we all gonna die' - Faces

Hans: "Sommige teksten zouden ook goed op een heavy metal plaat staan. Ik liep door Londen, was compleet verloren. Ik had een kater van hier tot Tokio, iedereen liep te snel en ik dacht: 'Mijn god, wat doe ik hier.' Ik wilde eigenlijk gewoon slapen, maar had met mezelf afgesproken er nog een paar uur wat leuks van te maken. Ik zag overal zakenmannen en flats. Ik moest bijna overgeven en opeens keek een man op straat mij aan. Hij had net gehuild zo te zien. Ik wilde vragen wat er met hem aan de hand was, maar dat is natuurlijk raar. Toen is dit nummer ontstaan. Je loopt zo vaak over straat, terwijl je niet weet wat er in die ander omgaat of wat diegene heeft meegemaakt. Toen is die zin ontstaan."