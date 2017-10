Zanger Gert Timmerman (82) overleden

Timmerman werd bekend als soloartiest en als helft van het duo Gert en Hermien. Bekende hits uit de jaren zestig en zeventig waren Ik heb eerbied voor jouw grijze haren, Shalalie Shalala (Alle duiven op de Dam).

De in Oldenzaal geboren Timmerman groeide op in Enschede en werd op zijn twintigste zanger. Tot zijn eerste succesnummers behoren Blume von Tahiti en Schommelstoel. In 1963 trouwde hij met Hermien van der Weide. Het succesvolle stel scoorde meer dan twintig gouden platen. In 1969 kwamen ruim 35.000 mensen af op hun show in het Olympisch Stadion in Amsterdam.

Het duo trad in de jaren zeventig ook geregeld op bij de christelijke omroep EO. Uit die tijd stamt ook het hitalbum Daarom ben ik blij. Er was echter ook samenwerking met de band Normaal en hun dochters kwamen in het nieuws door een fotoshoot voor de Playboy.

In 1999 scheidden Gert en Hermien. Hermien overleed vier jaar later.

Gezondheid

Sinds begin dit jaar had de zanger gezondheidsproblemen. Zo werd hij in januari opgenomen in een ziekenhuis met een zware longontsteking. Daarna leek het beter met hem te gaan, maar met Pasen moest hij opnieuw naar de eerste hulp.

Anderhalve dag later was het opnieuw raak en werd hij opgenomen in een privékliniek. Daar bleek dat Timmerman een darmontsteking had en werd ook nog een tumor in zijn alvleesklier ontdekt. Hij maakte in juni bekend alvleesklierkanker te hebben.