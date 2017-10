Sam Smith geeft extra concert in Amsterdam

Het tweede concert dat de Britse zanger geeft, zal op 2 mei plaatsvinden. De voorverkoop is vrijdag per direct van start gegaan, tegelijkertijd met de verkoop van kaarten voor het eerste concert. Kaarten kosten veertig euro.

Smith komt naar Nederland in het kader van zijn Europese tournee en zijn nieuwe album The Thrill Of It All, dat op 3 november verschijnt.

De zanger brak door dankzij zijn bijdragen aan Latch van Disclosure in 2012 en La La La met Naughty Boy in 2013. Zelf scoorde Smith grote hits met Money On My Mind en Stay With Me. Van zijn debuutplaat In The Lonely Hour, die in 2014 uitkwam, werden wereldwijd ruim 12 miljoen exemplaren verkocht.

De eerste single van Smith's nieuwe album, Too Good At Goodbyes, kwam onlangs binnen op de nummer één positie in de Engelse hitlijst.

Documentaire

Sam Smith brengt in samenwerking met Apple Music op 3 november ook een documentaire uit over zijn leven en werk als artiest.