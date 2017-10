Liam Gallagher heeft nog steeds moeite met breuk Oasis

​In het gesprek zegt Gallagher dat Oasis diep in hem is geworteld en dat hij er nog steeds ondersteboven van is dat de britpop-sensatie uit de jaren negentig niet meer bestaat. "En daar kom ik maar niet overheen", voegt hij daar aan toe.

Gallagher geeft toe dat iedereen na het uiteenvallen van de band zijn leven weer heeft opgepakt, maar daar heeft hij zelf erg veel moeite mee. "Misschien moet ik daar eens hulp voor zoeken", zegt hij. "Iedereen zegt dat ik mezelf moet herpakken, maar dat lukt gewoon niet. Die band was alles voor me."

Gallagher heeft pas een soloalbum uitgebracht en de kritieken daarop wisselen. Zo vond Paul Weller de songs op As You Were te veel op die van Beady Eye lijken. Met die band probeerde Gallagher een paar jaar geleden zijn muzikale loopbaan weer op de rails te krijgen.

Gallagher kon de uitspraken van de vroegere voorman van punkband The Jam niet waarderen. Op Twitter schreef hij donderdag dat het hem niks kan schelen wat Weller van zijn album vindt.