Paul van Vliet treedt op met Residentie Orkest

Zij verzorgen samen op 5 en 6 januari in het Zuidstrandtheater in Den Haag en theater De Maagd in Bergen op Zoom een nieuwjaarsconcert. Het is de derde keer dat Van Vliet een voorstelling maakt met het Residentie Orkest.

De 82-jarige Hagenaar speelt tot eind mei zijn laatste voorstelling Alleen op zondag. De laatste keer is op zondag 27 mei. De kaartverkoop voor deze laatste serie is inmiddels van start gegaan. De Haagse cabaretier was de afgelopen vijf jaar met Alleen op zondag bijna honderd maal te zien, elke keer voor een uitverkochte zaal.