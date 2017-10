Nieuw album en tournee voor Franz Ferdinand

Dat heeft frontman Alex Kapranos laten weten aan de muzieksite NME.

Begin februari verschijnt Always Ascending. Eerder deze week kwam de band al met een fragment op internet van nieuw materiaal. Nu is ook bekend dat de titelsong van het album de nieuwe single wordt.

De song Always Ascending valt op door het gebruik van synthesizers. Daarmee lijkt de band afscheid te hebben genomen van de gitaar als hoofdbestanddeel van hun muziek. Tegenover NME bevestigt Kapranos dat ook. "Maar er zijn nog meer verrassingen", voegt de frontman daar aan toe.

Always Ascending wordt het vijfde studioalbum van de band. In 2013 verscheen hun vorige plaat Right Thoughts, Right Words, Right Action. Na de release van Always Ascending volgt er in februari een korte tournee door Engeland en Ierland. Onduidelijk is nog of de band ook naar het vasteland van Europa komt.