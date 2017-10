Barry Hay toegevoegd aan line-up Holland Zingt Hazes

Hay (69) behaalde nationaal maar ook internationaal groot succes met de Golden Earring en de hits Radar Love, Twillight Zone en When the Lady Smiles.

Eerder werd al de komst van Glennis Grace, Danny de Munk en Peter Beense aangekondigd. Ook Jeroen van der Boom, Xander de Buisonjé, Trijntje Oosterhuis en Jamai zingen met André Hazes jr. en Roxeanne Hazes liedjes uit het repertoire van de in 2004 overleden volkszanger André Hazes.

"André Hazes had wel iets met rock-'n-roll'', zegt Hay. "Ik heb hem meerdere keren ontmoet. Ik mocht hem graag en dat was denk ik wederzijds'', vertelt de zanger. "Ik doe dit uit liefde voor André. Ik denk dat hij het geweldig had gevonden."

Welk nummer Hay van zijn generatiegenoot gaat zingen, weet hij nog niet. ''Ik ben geen fan van het genre, maar ik heb me verdiept in het repertoire en ontdekte hoe oprecht zijn lyrics waren. Die waren recht uit het hart en heel erg mooi. Er zijn liedjes bij, daar waag ik me echt niet aan, want hij is een waanzinnig goede zanger. Vooral met die uithalen, wat hoort bij dat Jordanese. Forget it, ik murmel liever", aldus de zanger.