Zanger Fats Domino (89) overleden

Dat heeft zijn dochter bevestigd tegenover de lokale Amerikaanse zender WWLTV.

Naast Blueberry Hill was Domino ook bekend van zijn hitsingles Ain't That a Shame en I'm Walkin'.

De zanger is volgens zijn dochter in bijzijn van vrienden en familie vredig ingeslapen in zijn geboorte- en woonplaats New Orleans. Het is nog niet bekend waaraan hij is overleden.

De muziek van Domino wordt gezien als het startpunt van de rock 'n roll in de jaren vijftig. De zanger stond bekend om zijn boogie-woogie pianostijl en was een inspirator voor vele artiesten. Zo zei John Lennon ooit dat Domino's nummer Ain't That A Shame het eerste liedje was dat hij ooit leerde spelen.

Grammy

De zanger, die eigenlijk Antoine Dominique Domino heette, verkocht meer dan 65 miljoen albums en won in 1987 een Grammy Lifetime Achievement Award. In 1986 werd hij geïntroduceerd in de Rock & Roll Hall of Fame.

Domino had ook diverse filmrollen. Zo was hij onder meer te zien in Shake, Rattle & Rock! en The Girl Can't Help It. In de jaren zeventig begon zijn succes enigszins te tanen. In 1980 trad hij voor het eerst op bij het North Sea Jazz Festival in Den Haag.

De zanger bleef nog lang live-optredens verzorgen, maar in 2006 vind hij het welletjes en nam hij afscheid van het publiek in de befaamde jazz- en bluesclub Tipitina's in zijn woonplaats New Orleans.

Katrina

Domino werd gezien als een belangrijke persoon in New Orleans en speelde na orkaan Katrina een grote rol tijdens geldinzamelingen voor de inwoners van de stad.