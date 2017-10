Kenny Rogers kan niet meer optreden 'zoals hij gewend was'

"Het is heel hard werken", zegt de countryzanger tegen Fox News. "Niet elke dag is een feestdag en ik heb opgetreden totdat ik mezelf voor schut zou zetten", voegt hij eraan toe.

De 79-jarige Rogers neemt woensdagavond afscheid met een show in de Bridgestone Arena in Nashville. Veel artiesten zullen daar met hem op het podium staan. Zo zal Dolly Parton voor de laatste keer met Rogers hun grote hit Islands in the Stream zingen. Ook Little Big Town, The Flaming Lips, Idina Menzel, Elle King, Jamey Johnson en Alison Krauss treden op tijdens het afscheidsconcert.

"Al deze mensen wilden songs van mij komen zingen en mij bedanken, omdat - en ik vind dit moeilijk om te zeggen - ik ze heb geïnspireerd en ze daarom iets willen terugdoen. Dat vind ik erg aardig, dus ben ik blij dat we die kans krijgen."

De zanger benadrukt dat hij definitief met pensioen gaat en dat er geen comeback in zit. "Ik voel me er altijd ongemakkelijk bij als mensen tien keer met pensioen gaan. Ik stop ermee omdat ik moet stoppen en ik ga thuis genieten met mijn vrouw en kinderen. Ik ga van elk moment genieten."