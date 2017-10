Een Nieuw-Zeelandse rechtbank heeft dat woensdag bepaald, meldt de Britse krant The Guardian woensdag.

De muziek in het filmpje is volgens het hof ''in wezen'' een kopie van Eminems Lose Yourself. De partij had de muziek onder de titel ''Eminem-achtig'' gebruikt. De rapper pikte dat niet en was naar de rechter gestapt.

De Nationale Partij was regeringspartij op het moment van de verkiezingen.