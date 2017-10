Candy Dulfer denkt misschien 'iets te hard' te zijn geweest voor Prince

Voor zijn overlijden in april 2016, had de saxofoniste al een hele tijd geen contact met hem. "Nee, ik was een tijdje helemaal klaar met hem door alles wat er was gebeurd. Hij was een lieve man, maar kon ook heel hard zijn."

Daar kwam nog bij dat de zanger haar "niet netjes" uit zijn tournee had gezet, zo vertelt ze aan Grazia. "Prince had op een avond heel lelijk gedaan over een van mijn beste vrienden en ik was zo kwaad dat ik dacht: ik ga echt niet meer om jouw stomme grappen lachen. Dat merkte hij en de volgende dag belde hij ineens op: 'O sorry, ik heb te veel mensen uitgenodigd voor mijn tour'."

Dulfer is heel lang boos op hem geweest, ondanks dat hij als hij in Nederland optrad bleef zeggen dat het "Candy's house" was. "Pas na zijn dood hoorde ik dat hij altijd zo lief over me sprak en dat die tijd met ons zijn gelukkigste tijd was geweest.(...) En ik was ook erg koppig; wat dat betreft waren we flink aan elkaar gewaagd. Het gaf het me wel een goed gevoel te horen dat hij die lieve dingen had gezegd."