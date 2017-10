Belinda Meuldijk schreef 'masochistische liedjes' voor ex-man Rob de Nijs

Dat zegt De Nijs in een interview in Trouw. "Wat zij schrijft, gaat heel vaak over haar en mij. Dat merk ik elke keer weer."

Het is niet de eerste keer dat Meuldijk voor De Nijs heeft geschreven, dat deed ze al in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Meuldijk en De Nijs trouwden in 1984, maar gingen 22 jaar later weer uit elkaar.

"Het was geen leuke scheiding, vrij dramatisch ook voor onze kinderen Robbert en Yoshi. (…) Als ik nu zie wat we allemaal gezegd hebben... Dan denk ik: jongens toch, wat kunnen mensen vreemd doen", zegt De Nijs nu over die bewuste periode.

Humor

Toch gebruikt Meuldijk de nummers op het nieuwe album, Niet voor het laatst, niet om uiting te geven aan gevoelens van wrok of verdriet. Volgens De Nijs past zijn ex-vrouw juist veel humor toe in haar teksten.

"Belinda legt met haar tekst de vinger op de zere plek, maar zonder verwijt. Juist met veel warmte. Zo van: oké jongen, je wist niet beter. Ik heb het voor je opgeschreven en nu weet je het, haha."