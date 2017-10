Originele handgeschreven tekst David Bowie's Starman geveild

Het papier is niet gesigneerd, maar wordt wel verkocht met een verklaring van echtheid die waarborgt dat het de originele tekst van de op 10 januari 2016 overleden zanger betreft. Opvallend is, dat de tekst op enkele details afwijkt van de song waarmee Bowie in 1972 een van zijn eerste hits scoorde.

Zo zingt Bowie de regel: "Some cat was layin’ down some get it on rock ‘n’ roll, he said", terwijl in de originele tekst "Some cat was layin down some rock ‘n’ roll, ‘lotta soul, he said", valt te lezen.

Verder had Bowie de regel bedacht: "Came back on a wave of phase", maar op de plaat is deze te horen als: "Came back like a slow voice on a wave of phase haze".

Legendarisch album

Starman was de eerste single van Bowie's legendarische album The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars.

De originele tekst wordt op 4 november geveild bij Julien’s Auctioneers in Los Angeles. De opbrengst wordt geschat op ruim 5000 euro.