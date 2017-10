Martin Garrix wil soloshow in Johan Cruijff Arena

In gesprek met AD zegt de 21-jarige dj dat er nog voldoende te wensen valt, ondanks dat hij zaterdag voor de tweede keer tot populairste dj van de wereld is uitgeroepen.

"Ik denk dat het altijd goed is om doelen te hebben. Ik kan op mijn luie kont gaan kijken naar wat ik heb gedaan, maar daar heb je niks aan. Ik stel altijd nieuwe doelen voor mezelf", aldus Garrix, die eigenlijk Martijn Garritsen heet.

De dj is blij met zijn eerste plaats in de lijst, maar zegt meteen ook dat "het ook maar een lijst is". "Ik sta in die lijst met al mijn idolen, met alle mensen waar ik tegen op kijk. Met Tiësto. Het voelt raar. Ik ben begonnen met muziek maken en draaien dankzij Tiësto. Dat ik bovenaan sta in de lijst ben ik superdankbaar voor, maar het voelt volledig onwerkelijk."