Dat maakt het persbureau AFP maandag bekend.

"Met pijn in ons hart moeten wij verkondigen dat onze broeder en mentor is overleden", laat de band weten. "Zonder zijn hulp en gidsend vermogen, zou er vandaag geen AC/DC zijn geweest."

Young werkte vooral achter de schermen, maar schreef ook eigen nummers. Zo verwierf hij grote bekendheid met klassiekers als Love is in the Air en Friday on my Mind.