Justin Timberlake bevestigt optreden in pauze van Super Bowl

De zanger bevestigde dat zondag zelf op Twitter. Er gingen al langer geruchten dat Timberlake de beroemde 'halftime show' voor zijn rekening zou nemen. Hij maakte het nieuws bekend met een video die hij opnam samen met talkshowpresentator Jimmy Fallon.

In 2004 trad Timberlake samen op met Janet Jackson, waarbij haar borst kort te zien was. Het incident werd later omgedoopt tot 'nipplegate' en zorgde ervoor dat de optredens nu met een paar seconden vertraging worden uitgezonden, zodat de regie op controversiële momenten kan ingrijpen.

De 52ste Super Bowl wordt gespeeld op 4 februari in Minneapolis.

Het is al jaren de best bekeken televisie-uitzending van Amerika. Verschillende grote sterren traden al op in de pauze van de wedstrijd, onder meer de Rolling Stones, Madonna, Michael Jackson en Beyoncé.