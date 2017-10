Afrojack wederom headliner 538Jingleball

Afrojack: "In 2015 stond ik als headliner op 538Jingleball en toen knalde het dak eraf. Ook deze editie gaan we de Ziggo Dome op z'n kop zetten! Ik heb er ontzettend veel zin in!"

De dj steeg dit weekend naar de achtste plaats in de ranglijst DJ Mag Top 100. Vorig jaar stond Afrojack op de tiende plek.

538 organiseert dit jaar voor de zesde keer op rij 538Jingleball in de Ziggo Dome. Het thema van het jaarlijks terugkerende dance-event is Show your wild side. 538 maakt binnenkort meer namen van de line-up bekend.