Martin Garrix weer uitgeroepen tot populairste dj ter wereld

Garrix staat op nummer 1 in de DJ MAG Top 100. Meer dan een miljoen mensen brachten hun stem uit. Vorig jaar won de Nederlander ook al.

De tweede plek in de top 100 wordt ingenomen door het Belgische duo Dimitri Vegas & Like Mike. Nederlander Armin van Buuren is derde.

''Onwijs bedankt dat jullie me sinds dag een hebben gesupport. Wat een bizarre 'rollercoaster ride' is het geweest'', aldus Garrix, die eigenlijk Martijn Garritsen heet, tegen zijn fans.

​Animals

De Noord-Hollander begon op zijn vijftiende met het produceren van muziek. Een jaar later tekende hij bij platenlabel Spinnin' Records. Hij scoorde in 2013 zijn eerste grote hit met het nummer Animals.

Voor de twaalfde keer voert een Nederlander de lijst aan, die sinds 1997 wordt samengesteld door stemmen van het publiek. Tiësto stond in 2002, 2003 en 2004 op één, Van Buuren in 2007, 2008, 2009, 2010 en 2012 en Hardwell voerde de lijst in 2013 en 2014 aan. Hij staat in deze editie op 4 en Tiësto op 5.

Na de bekendmaking van de top 100 begonnen Van Buuren en Hardwell aan hun optreden in de Johan Cruijff Arena. Het is de eerste keer dat de twee wereldsterren officieel samen optreden.

AMF

AMF viert momenteel haar vijfde verjaardag in de Johan Cruijff Arena, deze editie wordt bijgewoond door bijna 40.000 fans uit 100 landen. Het festival is wereldwijd via internet live te volgen.

AMF maakt deel uit van het Amsterdam Dance Event dat verspreid over heel Amsterdam plaatsvindt. De organisatie verwacht dat er ongeveer 375.000 bezoekers af zijn gekomen op de 22ste editie van het elektronische muziekfestival.