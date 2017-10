La La Land-componist zegt dat 'goede soundtrack ook na film blijft hangen'

Dat zegt Hurwitz (32) in gesprek met NU.nl.

De muziek van de Oscarwinnende musical (onder meer beste regie en actrice) zal zaterdag 21 oktober in Ahoy uitgevoerd worden door een 80-koppig symfonisch orkest, terwijl de film op een groot scherm vertoond wordt.

Volgens de componist zijn er nog twee andere dingen belangrijk bij het maken van een goede soundtrack. "De muziek moet het drama ondersteunen, zogezegd 'meehelpen' om de kijker te laten voelen wat hij hoort te voelen."

Het derde aspect dat enorm belangrijk is, is de melodie", vindt hij. "Je moet zorgen voor fantastische melodieën, die niemand meer vergeet. Het moet vooral een nieuw geluid zijn dat men nooit eerder heeft gehoord", aldus Hurwitz.

Filmconcert

Het filmconcert beleefde afgelopen mei zijn première in Los Angeles, met Hurwitz als dirigent.

"Ik was erg zenuwachtig om voor zo'n groot publiek te staan en het orkest live te dirigeren", vertelt de Amerikaan. "Dit was toch andere koek dan in de studio muziek opnemen, waar je zoveel mogelijk takes kunt hebben als je maar wilt. Live moet je het in één keer goed hebben, de film loopt gewoon door en wacht niet op jou", aldus Hurwitz.

Maar volgens de componist verliep door de goede voorbereiding en repetities alles uiteindelijk goed. "Het was echt een van de beste ervaringen in het hele La La Land-gebeuren", zegt hij.

La La Land

La La Land-regisseur Damien Chazelle en Hurwitz zijn al met elkaar bevriend sinds hun studententijd. Samen maakten ze ook de films Guy and Madeline on a Park Bench en de eveneens Oscar-winnende film Whiplash (die prijzen keer voor onder meer de montage en geluidsmixen).

De twee moesten flink leuren bij filmstudio's om La La Land gemaakt te krijgen. "In 2011 wilde geen enkele studio de film maken, omdat ze het idee van een musical te ouderwets vonden. Dus toen dat proces een paar jaar stil lag, maakten we Whiplash", vertelt de componist.

Door het succes van die laatste film werden er eindelijk deuren geopend voor de twee. "Het productiebedrijf Lionsgate wilde met ons in zee, hoewel ze nog steeds sceptisch waren over de muziek. Ze vonden de liedjes nog steeds ouderwets en wilden liever moderne popmuziek", vertelt Hurwitz.

"Maar we zijn gelukkig koppig geweest en hebben voet bij stuk gehouden, zodat we uiteindelijk de film konden maken die we altijd al wilden maken", aldus de Amerikaan.

La La Land, met in de hoofdrollen Emma Stone en Ryan Gosling, won dit jaar zeven Golden Globes en zes Oscars, onder andere voor beste filmmuziek en beste muzieknummer, voor City of Stars.

Succes

Het immense succes heeft de film volgens Hurwitz te danken aan het gemixte publiek dat erop afkwam. "Aan de ene kant kwamen er veel mensen kijken die nostalgisch zijn over oude musicals, maar ik denk dat er ook heel veel jonge mensen op afkwamen die bijvoorbeeld een klassieker als Singing in the Rain niet eens kennen."

"Ik denk dat voor die groep de film fris en nieuw voelde. In ieder geval was het iets heel anders dan ze gewend waren te zien in de bioscoop", aldus de componist.

First Man

Ondertussen staat er alweer een nieuwe film op stapel van het duo Chazelle en Hurwitz. De twee werken samen aan First Man, een film over Neil Armstrong met wederom Ryan Gosling in de hoofdrol, waar de componist druk bezig voor is met nieuwe muziek maken.

"Ik heb er heel veel zin in", vertelt Hurwitz enthousiast. "Ik ben er veel nieuwe dingen voor aan het leren, zoals het maken van elektronische muziek en allerlei nieuwe vormen van productie. Het is geen jazz en geen musical en het gaat heel anders klinken dan ik ooit gemaakt heb", aldus de componist.