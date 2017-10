Jacqueline Govaert sluit clubtour af in Paradiso

Dat maakte ze bekend in de ochtendshow van Domien Verschuuren op 3FM.

Lighthearted Years is het derde solo-album van Govaert en is de opvolger van Songs To Soothe uit 2014.

Op de plaat kijkt de zangeres onder meer terug op haar tijd als leadzangeres van de band Krezip. "Met het verstrijken der jaren ga je er steeds anders op terugkijken", zegt ze. "We eten nog altijd een paar keer per jaar samen en dan zijn de verhalen en inzichten over toen altijd weer anders", vertelt de zangeres.

"Je perspectief erop ontwikkelt zich. Je beseft steeds beter wat het betekende om vanaf je achttiende publiek bezit te zijn. Op Lighthearted Years kom ik weer een stukje dichter bij dat meisje van toen."

Mitchell Froom

Voor het album werkte Govaert onder meer samen met producer Mitchell Froom, die eerder met Sheryl Crow, Crowded House, Suzanne Vega, Paul McCartney en Elvis Costello werkte. Het album is in drie weken tijd opgenomen in Los Angeles.

In het voorjaar toert de zangeres door Nederland en staat ze onder meer in Tivoli Vredenburg in Utrecht, Rotown in Rotterdam en het Paard in Den Haag. De kaartverkoop voor het concert in Paradiso is direct begonnen.