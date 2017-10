Pleun Bierbooms zat 'in een sneltrein' na winnen The Voice

"Alles was nieuw voor me. Door The Voice ben je er heel even, maar mensen moeten zich realiseren dat je dan niet ineens een artiest bent die overal volle zalen trekt. Ik deed stapje voor stapje in deze nieuwe wereld", vertelt Bierbooms in een interview met het AD.

De zangeres is na het programma haar eigen weg gegaan, zonder hulp van haar coach Waylon, die na de finale zei 'er altijd voor haar te zijn om muziek te maken of schrijven, te praten of gewoon te chillen'. Maar het contact tussen de twee verwaterde. "Ach, je moet het toch zelf doen", aldus Bierbooms.

Anouk

The Voice-coach Anouk, die na een jaar afwezigheid vrijdagavond weer terugkeert in het achtste seizoen van het programma, benadrukt in een interview met De Telegraaf vrijdag dat het vooral ook aan de winnaars zelf ligt, hoe hun carrière na deelname aan het programma verloopt.

"Uiteindelijk is winnaars niks te beloven, behalve deze hele ervaring om mee te nemen. The Voice is natuurlijk ook een masterclass van een paar weken. Alles ná dit programma hangt af van met wie je gaat werken, of je goeie nummers krijgt én van je eigen instelling", vertelt Anouk tegen de krant.

"Als jij de discipline en ruggengraat niet hebt om het allemaal net iets liever te willen dan de rest dan kun je nog zo’n goeie stem en leuk dansje in huis hebben, dan red je het niet", aldus de coach.

Druk

Bierbooms beaamt dat. "Ik realiseer me dat je er niet zomaar bent en er keihard voor moet werken. Dat voelt wel als een soort druk", zegt ze. De zangeres tourde na de finale dan ook heel het land door.

"Drie, vier, soms vijf optredens in de week. (...) ik wilde ook door. Dat de mensen wisten: zij is bezig. Achteraf had ik het veel rustiger aan moeten doen", aldus de zangeres, die volgende maand haar nieuwe single uitbrengt.