Lady Gaga begint aan opnamen van nieuw album

Gaga werkte ook met White Shadow samen tijdens de productie van haar albums Born This Way en Artpop.

De zangeres kampt al enige tijd met ernstige pijnklachten door onder andere fibromyalgie (een vorm van reuma, red.). Ze spreekt openlijk over haar aandoening in haar autobiografische documentaire Five Foot Two, die ze maakte voor Netflix.

Vorige week stond de zangeres voor het eerst weer in de studio, en werd ook bekend dat ze haar geannuleerde concert in de Ziggo Dome in Amsterdam - dat oorspronkelijk voor 3 oktober stond gepland - op 20 januari inhaalt.

White Shadow

De medewerking van dj White Shadow aan een nieuw album doet fans vermoeden dat Gaga's nieuwe album een sterk popkarakter zal hebben. De 39-jarige Amerikaanse dj, wiens echte naam Paul Blair is, werkte eerder met Gaga aan de nummers Born This Way, The Edge of Glory, Applause en Do What U Want.

Wanneer het nieuwe album van Gaga uitkomt, is nog niet bekend.