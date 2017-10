"BIG NEWS! I’m playing on the F1 podium in Mexico next week!!!!", meldt de Nederlandse artiest. Verdere details over zijn optreden zijn nog niet naar buiten gebracht.

De Grote Prijs van Mexico vindt plaats op 29 oktober op het Autodromo Hermanos Rodriguez. Even was de angst dat het circuit was beschadigd door de grote aardbeving die Mexico onlangs trof, maar dit bleek niet het geval.