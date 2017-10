The Dubliners-gitarist Eamonn Campbell (70) overleden

Dat heeft de Ierse publieke omroep RTE donderdag bekendgemaakt.

Na al vele malen met The Dubliners te hebben opgetreden werd Campbell in de jaren tachtig een vast lid van de band. Een van de bekendste nummers van de Ierse folkband is The Wild Rover. Toen de groep in 2012 werd ontbonden, richtte Campbell met de andere overgebleven bandleden The Dublin Legends op.

Campbell was sinds 1987 verantwoordelijk voor de opnamen voor de albums van The Dubliners. Daarnaast was hij producer van platen van artiesten als Paddy Reilly, Foster and Allen en Philomena Begley.