Martin Garrix ziet zijn carrière nog steeds als hobby

De 21-jarige dj trapte woensdag het Amsterdam Dance Event (ADE) af met een masterclass. In het DeLaMar Theater waren veel jonge fans aanwezig.

''Maak wat je mooi vindt als artiest en denk niet te veel na over wat zou aanslaan bij het publiek. De meest unieke artiesten hebben een unieke sound. Dus durf je te onderscheiden'', raadt hij de nieuwe generatie dj's aan.

De dj werkt het liefst niet te lang aan een track. ''Hoe langer ik eraan werk, hoe minder het me inspireert. Soms werk ik twintig uur aan een nummer zonder dat ik aan het einde tevreden ben over het resultaat." Toch is dat geen verloren tijd, benadrukt hij. ''Iedere dag leer ik nog".

Offline

Garrix vertelde het publiek ook dat hij offline is als hij in zijn studio werkt aan nieuwe muziek, zodat hij zich niet laat afleiden door berichten op Facebook of nieuwe video's op Dumpert. Zijn telefoon staat daarom in de vliegtuigmodus, zolang hij werkt.

Inspiratie doet de dj op onderweg tijdens zijn reizen. Een opzetje maakt hij op de laptop, om de nummers vervolgens in de studio af te maken. Ook het ADE inspireert. ''Ik voel me deze hele week enorm geïnspireerd. Zelfs op het idee krijg ik soms een idee", aldus Garrix.