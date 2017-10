Di-rect vindt dat je als band 'kritisch’ moet zijn op elkaar

In een interview met Het Parool vergelijkt Di-rect de onderlinge verhoudingen binnen een band als het onderhouden van een liefdesrelatie waarin je moet blijven investeren en kritisch blijven, op jezelf en op elkaar.

De band heeft in zijn achttienjarige bestaan meerdere personeelswisselingen gehad. In 2009 vertrok zanger Tim Akkerman, die werd vervangen door de huidige zanger Marcel Veenendaal. Toetsenist Vince van Reeken vertrok in 2016.

Eerlijk

Di-rect koestert geen wrok tegenover Van Reeken. "We zijn gewoon eerlijk geweest tegen Vince. We hebben uitgesproken dat we elkaar niet verrijkten, maar eerder in de weg zaten", aldus bassist Bas van Wageningen tegen de krant.

Voor hun nieuwe album Rolling with the punches werd officieel een nieuw bandlid geïntroduceerd, gitarist Paul Jan Bakker, die al enige tijd meespeelt met de band tijdens hun tournees.

Soul en funk

Volgens Di-rect heeft de veranderende line-up wel degelijk invloed op de muziek. Hun nieuwe album werd, meer dan eerdere albums, sterk beïnvloed door de smaak van Veenendaal, die vooral van soul en funk houdt.

"Voorheen zong Marcel wat de groep hem vroeg. Dit keer heeft hij zijn stempel op het album gedrukt", aldus gitarist Bakker.