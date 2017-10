Underworld zei aanvankelijk nee tegen soundtrack Trainspotting

Dit vertelden Karl Hyde en Rick Smith woensdag tijdens hun lezing op de eerste dag van het Amsterdam Dance Event (ADE).

Het nummer groeide uit tot een klassieker in de elektronische muziek. Hyde vertelde woensdagmiddag in het DeLaMar Theater dat Underworld aanvankelijk weigerde mee te werken aan de film van regisseur Danny Boyle.

Hyde: ''In films wordt geschoten, drugs gebruikt en zijn er achtervolgingen te zien. Maar onze muziek draaide om plezier in een niet gewelddadige omgeving.''

Na Born Slippy in Trainspotting werkte Underworld mee aan meer soundtracks van films van Oscar-winnaars Boyle en Anthony Minghella.

Label

De mannen van Underworld vertelden in Amsterdam ook dat ze in hun jarenlange carrière geen label opgeplakt wilden krijgen door anderen. "Zodra we weer een label kregen opgeplakt, wisten we dat dit het einde van de vernieuwing betekende'', zei Smith. Hij noemde de labels een doodskus.

Rijksmuseum

Underworld treedt vrijdagavond op in de passage onder het Rijksmuseum in Amsterdam. De tunnel voor fietsers en voetgangers wordt omgetoverd tot een intieme club voor een exclusief publiek. Hyde: ''We hebben nog veel ideeën voor de toekomst. Wat we vrijdag in het museum laten zien is het begin van een van de ideeën voor de nieuwe toekomst van Underworld."