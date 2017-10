Ed Sheeran moet optredens annuleren door gebroken armen

"Een bezoek aan mijn doktoren heeft bevestigd wat we al dachten: ik heb fracturen in mijn rechterpols en mijn linkerelleboog", aldus de zanger bij een foto van zijn rechterhand in gips.

Sheeran schreef enkele dagen eerder al over het ongeluk, maar zei toen nog niet te weten wat de gevolgen zouden zijn voor zijn tournee. Op de planning stond naast Japan en China, ook een optreden in Zuid-Korea. In juni 2018 staat hij twee dagen in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.

"Ik wacht met beslissen over shows daarna tot ik weet hoe het helen verloopt. Ik hou jullie op de hoogte", aldus Sheeran, die er aan toevoegt dat hij het bericht zelf niet heeft getypt omdat zijn beide handen in het gips zitten.