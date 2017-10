Vrienden Jacqueline Govaert gewend om bezongen te worden

"Ach, ik doe dit werk nu al best een tijdje, de mensen om mij heen zijn het wel gewend dat ze besproken worden in mijn liedjes", zegt Govaert in een interview in De Telegraaf.

"Ivo (vader van Govaerts twee kinderen, red.) zeker. We zijn nu bijna achttien jaar samen, wie had dat ooit verwacht, we zijn al heel wat samen doorgekomen."

Ruzie en goedmaken

Haar partner duikt al sinds Krezips debuutplaat Nothing Less (2000) op in haar nummers.

"Op Plug it in stond You're wrong, wat ik schreef toen we net samenwoonden en we veel ruzie hadden. Op Songs to soothe ging het even niet zo lekker tussen ons in You lost me en kwamen we er weer uit in First sight."

Haar liedjes functioneren op die manier als dagboeken of souvenirs die symbool staan voor een specifieke periode in haar leven, zegt de 35-jarige muzikante.

Dat ze daarmee ook een goede boterham kan verdienen begreep ze aanvankelijk nog niet: "Het grotere, overkoepelende, nuttige aan mijn muziek en carrière is me eerlijk gezegd pas later gaan interesseren, namelijk dat ik door op te treden mensen avonden kan bezorgen met een lach en een traan."