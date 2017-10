Elton John stopt in voorjaar met show in Las Vegas

Dat heeft John bekendgemaakt op zijn website. "Aan al het moois komt een eind, en in mei 2018 vindt de laatste show van The Million Dollar Piano plaats", staat daar.

Dat optreden zal de 207e zijn uit de reeks, die in september van 2011 begon. Met The Million Dollar Piano keerde de Brit terug in Caesars Palace, waar hij van 2004 tot 2009 ook al 243 optredens gaf, in zijn concertreeks The Red Piano. In totaal hebben sinds 2004 1,8 miljoen fans een van de Las Vegas-concerten van Elton bezocht.

Infectie

John moest eerder dit jaar nog een groot aantal geplande shows afzeggen omdat hij was geveld door een bacteriële infectie. In april liep de zanger een schadelijke en uitzonderlijke bacteriële infectie op tijdens een vlucht vanuit Santiago in Chili. Hij moest in allerijl worden opgenomen in een ziekenhuis.