Ed Sheeran waarschuwt voor mogelijke gevolgen tournee na fietsongeluk

"Ik heb een klein fietsongelukje gehad en wacht momenteel op doktersadvies. Dat zou effect kunnen hebben op mijn aankomende shows", aldus de 26-jarige zanger bij een foto op Instagram van zijn rechterarm in verband.

Zijn andere arm hangt in een mitella, maar is niet ingepakt. Onduidelijk is nog wat er precies is gebeurd. Sheeran belooft zijn fans op de hoogte te houden via sociale media.

De zanger heeft de komende weken concerten in Japan, Zuid-Korea en Hong Kong. In juni 2018 staat hij twee dagen in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.