Tips: dit moet je zien en doen tijdens ADE

Woensdag

Muziekliefhebber en journalist Berend Jan Bockting: "Ben Frost en Jlin in het Muziekgebouw is een lekker begin van de vijfdaagse. Een concert-achtige start van het festival, dat vind ik heerlijk: niet gelijk keihard raven, maar fijn beginnen."

3voor12-journalist Atze de Vrieze: "Fatima Yamaha is het alterego van Bas Bron, van de Jeugd van Tegenwoordig. Fatima is dus geen vrouw, maar stiekem wil Bas anderen wel laten geloven dat zijn alterego officieel een vrouw is. Internationaal is ze al doorgebroken. Fatima Yamaha draait vandaag in Paradiso elektro-pop met lange orgelspels tussendoor."

DJ Isis: "ADE Green is een terugkerend programmaonderdeel van het dancefestival dat altijd op woensdag wordt gehouden. Diverse sprekers zijn de hele dag aan het woord over duurzaam ondernemen in de muziekbranche. Dit jaar wordt het thema wat breder getrokken en gaat het ook over verantwoord ondernemen. Het is niet alleen interessant voor artiesten, maar ook voor mensen die maatschappelijk engagement voelen. Het zijn inspiratiesessies voor wereldverbeteraars."

Donderdag

Bockting: "Vandaag verzorgt het radiostation Worldwide FM de muziek in platenzaak Rush Hour, met de BBC 6-legende Gilles Peterson als een van de presentatoren. Op donderdagmiddag wordt daar onder andere Maan Jitski geïnterviewd. Ze is een groot talent uit Amsterdam en laat daar ook nieuwe eigen muziek horen.

Verder kun je die dag een documentaire zien over de synthezier-tovenaar Suzanne Ciani. In de jaren '70, '80 was zij een van de weinigen die experimenteerde met elektronische, analoge muziek. Deze muziek komt nu weer terug: het klinkt warmer dan digitale muziek."

De Vrieze: "Bicep, dat donderdag speelt in de Tolhuistuin, is een duo dat bestaat uit twee gasten uit Noord-Ierland, die begonnen zijn als dance-bloggers, maar toen dachten het beter te kunnen dan de huidige dj's. Hun internationale album is een crossover van house met een donker randje. Ik verwacht hen de komende jaren vaker te zien op grote festivals zoals Lowlands."

DJ Isis: "Mijn dag begint donderdagochtend bij Koffietijd en eindigt 24 uur later in Studio K bij de Krooks ADE special van het muzieklabel van Satori. Ik ga binnenkort voor het eerst in jaren nieuwe nummers uitbrengen en donderdagavond kun je daar al naar luisteren. Daarnaast treden tal van andere artiesten op, zoals Justin Samgar met zijn Space Age Poetry, dat wil ik graag zien."

Vrijdag

Bockting: "Voor de vrijdag raad ik Raveland aan. Het is nog niet bekend waar dit plaatsvindt, dat wordt pas later duidelijk, maar juist dat spreekt me aan. Vandaag draait Woody hier, die normaal vaak draait in de Pip in Den Haag. Leuk dat ze een feest uit Den Haag hiernaartoe hebben genomen. Vanaf het eerste uur staat het daar op z'n kop."

De Vrieze: "Ik heb Edward zaterdagnacht live gezien op Lowlands en dat was echt heel goed, ik kijk dus het meest uit naar zijn optreden in Ruigoord. Zijn muziek kun je omschrijven als internationale progressieve house & techno."

Dj Isis: "Het Arti et Amicitiae aan het Rokin worden vrijdagavond tussen 18.00 uur en 2.00 uur diverse lezingen gegeven die de wereld van de muziek verkennen. Het gaat bijvoorbeeld over de vraag wat muziek met je doet en welke effecten de trillingen van muziek op iemand hebben. Ik ben zelf ook een van de sprekers."

Zaterdag

Bockting: "Oceanic is het hoogtepunt. Een goede dj, misschien nog wel een betere muzikant en het best bewaarde geheim van elektronische muziek in Nederland. Hij geeft in De School een uur lang een liveset. Waanzinnig mooi, betoverend, rustgevend. Daar gaan we nog veel van horen."

De Vrieze: "Umfang, te zien in Radion, draait rauwe, snelle jaren-negentig-techno. Umfang is een Amerikaanse vrouw en ik vind het jammer dat er weinig vrouwen te zien zijn op de grote house- en dance-festivals. Voor haar techno-muziek is er naar mijn idee ook steeds meer ruimte, bijvoorbeeld op festivals zoals Dekmantel."

Dj Isis: "Voor mensen die graag vroeg willen beginnen of een nacht hebben doorgehaald en willen ontbijten is in Radion de Breakfastclub. Daar kun je lekker eten. Het begint om 7.00 uur 's ochtends. Aangezien dit programma is uitverkocht kun je hier overdag alleen naar binnen met een conference badge. Voor het avondprogramma van Radion zijn nog wel kaarten te verkrijgen, dit begint om 23.00 uur."

Zondag

Bockting: "Blijf vandaag lekker in De School: tot maandagochtend 9.30 uur kun je hier dansen. Het mooie van ADE is dat de dagen overvloeien in nachten. De vijf dagen die ADE duurt vallen weg, het is eigenlijk één lange periode waarin tijd een eigen rol gaat spelen."

De Vrieze: "De School gaat tijdens ADE aan één stuk door - 62 uur lang! - met veel talent uit eigen land. De School is echt een never ending party, zoals ADE ook aanvoelt. Ik ben nieuwsgierig naar hoe het feest in De School zal zijn, omdat je er dus ieder moment op de dag naar binnen kan. Er zijn geen sluitingstijden. Ik ben benieuwd naar hoe ze de dynamiek in de club zo lang goed gaan houden."

Dj Isis: "Zondagmiddag start het feest Gardens of Babylon in de Westerunie dat tot na middernacht doorgaat. De muziek die wordt gedraaid, new wave binnen de elektronische muziek, is wat rustiger is dan we gewend zijn. Wat leuk is van het rustigere tempo is dat het veel ruimte laat voor mensen om te bepalen wat ze met de muziek willen doen. Je kunt dansen, maar ook een praatje maken. Hierdoor trekt een interessant publiek dat houdt van vernieuwing."